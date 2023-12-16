У грудні загинула рекордна кількість росіян: експерт розкрив причину

За словами експерта, грудень може стати рекордним за кількістю загиблих росіян.

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У грудні загинула рекордна кількість росіян / колаж: Главред, фото: росЗМІ

З початку грудня втрати армії Росії у живій силі стали вже дуже високими, навіть на тлі рекордного в цьому плані листопада. В цей же час втрати техніки знизилися. Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За даними експерта, який проаналізував ситуацію на фронті, за першу половину грудня втрати окупантів склали 14 780 осіб, що вже зараз можна порівняти зі швидкістю та обсягами втрат російської армії в листопаді. В останній місяць осені рекорд склав 28 550 осіб живої сили.

Однак при цьому, як зазначає експерт, показник втрати в техніці значно знизився, а піковим був у жовтні, під час наступу на Авдіївку. При цьому, це ніяк не пов'язано з більш ефективним використанням озброєння окупантами.

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Причиною такої кількості ліквідованих російських солдатів стало те, що з листопада саме піхота стала основою штурмових дій. При цьому, окупанти намагаються не виводити багато техніки "в поля" і накопичують її для більш масштабних проривів. Наприклад, в районі тієї ж Авдіївки.

Експерт також додав, що на даний момент тенденція щодо великих втрат у окупантів змінюватися і зменшуватися не буде і грудень знову може стати рекордним з ліквідації російської армії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку максимально напружена ситуація, окупанти РФ йдуть у масований наступ. В районі населеного пункту Синьківка кілька днів загарбники атакують бронеколонами. Окупанти "пруть колонами вже другий день", повідомляє Telegram-канал "Розвідка Ноєм"і публікує відповідне відео.

Також, Україна вибирає нову стратегію бойових дій, при цьому утримання території або її звільнення тепер не є пріоритетом, натомість треба зберігати життя захисників і знищувати ворога. Контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів, тому Україна переорієнтується з деокупації захоплених територій на оборону і нанесення максимальної шкоди окупантам, пише Bild.

При цьому, Україна планує на наступний рік новий контрнаступ, який може бути вже таким, яким його планував Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний. У Києва досі є доступ до більш ніж 95% всіх західних систем озброєнь, частину з них держава поки не отримала.

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