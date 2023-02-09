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У квітні окупанти можуть почати масово тікати: Андрусів розповів подробиці

9 лютого 2023, 16:23
Українські військові можуть досягти швидких і помітних результатів вже після отримання далекобійних ракет, які зможуть вражати ціль на відстані 150 км.
Віктор Андрусів, ВСУ
ЗСУ можуть піти у Великий контрнаступ у квітні / Колаж фото Вікіпедія, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Великий український контрнаступ може початися вже у квітні. Допомогти в цьому зможуть далекобійні українські ракети, які будуть вражати ціль на відстані 150 км. про це в інтерв'ю Главреду розповів ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

"Ніхто не знав, що ми будемо мати такий успіх під Ізюмом, тому що там було сконцентровано велику кількість військ. Зокрема, там знаходилося угруповання, яке мало захопити Слов'янськ. Але, тим не менш, один точковий удар змусив їх відступити звідти", - сказав Андрусів.

Він звернув увагу на те, що успішний контрнаступ буде гарантованим, якщо в першу чергу ЗСУ "винесуть їх тил".

"І якраз великим досягненням є ракети на 150 кілометрів, тому що, так само як і з Херсоном, майже два місяці перед тим ми постійно виносили Російські Склади і командні пункти. В результаті росіяни звідти відійшли, бо не змогли б протистояти нашому наступу, підвозити снаряди і мати належне управління військами. Аналогічне, ймовірно, буде відбуватися і в квітні", - пояснив військовослужбовець.

Він переконаний, що вже наприкінці лютого українські військові почнуть завдавати точних ударів по їхніх тилах. Після цього почнеться прорив їх лінії оборони. Що стосується далекобійних ракет, то Андрусів прогнозує їх отримання вже на початку березня.

Однак зараз контрнаступ не виглядає масштабно. ЗСУ намагаються прориватися там, де це вдається.

"Україна воює продумано, і ми не будемо в лоб бити там, де вони нас чекають. А вони (окупанти - Главред), повірте, найбільше чекають нас у напрямку Маріуполя та Мелітополя. Тому наступ буде виглядати не так, як всі собі уявляють", - додав він.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів, політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині - боєць ВСУ.

Винищувачі та далекобійні ракети для України

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду Британії Ріші Сунаком сказав, що Лондон і Київ домовилися про постачання українській державі далекобійної зброї.

У свою чергу, Сунак підтвердив, що припускає передачу Британією винищувачів Україні.

Саме тому в Лондоні ухвалили рішення про навчання українських пілотів керувати літаками стандарту НАТО.

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола перед виступом президента Зеленського в Європарламенті закликала країни Європи надати Україні винищувачі та далекобійну зброю.

Вона підкреслила, що в ЄС повинні більш рішуче допомагати Україні.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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