Українці спалили новітній російський танк, з якого на Харківщині розстрілювали мирних жителів

України спалили новітній російський танк , з якого на Харківщині розстрілювали мирних жителів / скріншот з відео / УНІАН

Біля селища міського типу Старий Салтів (Харківська область) бійці територіальної оборони спалили дотла новітній російський танк Т-90М "Прорив" армії окупантів. Відповідне відео виклав на своєму Telegram-каналі Антон Геращенко - радник міністра внутрішніх справ Дениса монастирського

Посилаючись на слова українських військових, журналіст у відео каже, що даний Т-90М і його екіпаж розстріляв колону українців, які намагалися евакуюватися зі Старого Салтова. Окупанти прицільно били по автомобілях, було вбито понад 20 осіб, серед яких дитина.

"Потім хлопці з тероборони знищили танк. Тому карма дуже швидко наздогнала цей екіпаж", - каже журналіст.

У видно добре помітна обгорілі і вже заіржавілі залишки російського нового танка, який був оснащений в тому числі системою лазерного прицілювання і потужною бронею.

"Кажуть, що на ньому був екіпаж знаменитих біатлоністів. Ну, Танковий біатлон. І як ми бачимо, це йому не допомогло", - зазначив журналіст.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

До того повідомлялося, що українські бійці за 24 години знищили на півдні країни як мінімум 36 російських окупантів, три танки моделі Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" і автомобілі.

Ще трохи раніше українські військові знищили на Миколаєві кілька броньованих машин російських окупантів. Екіпаж згорів разом з ворожою технікою. Від машин залишилися лише згорілі залишки.

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