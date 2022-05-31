На півдні ЗСУ безжально знищили 78 рашистів, ворожі гаубиці, танки та "Гради"

Українські військові знищили окупантів та техніку / УНИАН

Українські військові продовжують безжально кришити окупантів. Лише за добу вони знищили на півдні щонайменше 78 рашистів і купу техніки. Про це повідомляє оперативне командування Південь.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили російські танки, Гради, гаубиці та іншу зброю.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Півонія", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та 2 – автомобільної", - йдеться у повідомленні.

Ворог активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари, так як не досягає успіху в просуванні. Два вертольоти Мі-24 вдарили по українських позиціях. Населені пункти Миколаївської області рашисти обстріляли далекобійною ствольною артилерією "Півонія"і реактивно системою залпового вогню "Ураган".

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Нагадаємо, український пілот у небі над Херсонщиною в бою збив російський Су-35 за близько 100 млн доларів і знищив позиції ворога. Окупант полював на українських штурмовиків, але він був розтрощений нашим Міг-29.

Раніше бійці Збройних сил України ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою на одному з напрямків.

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