Україні загрожує новий удар: стало відомо, звідки й коли РФ готова бити ракетами

Ворог може повторно вдатися до атак, попередила Наталія Гуменюк.

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РФ може завдати нового удару по Україні / Колаж: Главред, Фото: скріншот з відео, "Детектор медіа"

Масовані удари країни-агресора РФ по Україні можуть повторитися найближчими днями, заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною...", - підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ОК Сил оборони півдня України попередила, що в складних погодних умовах, на тлі грози та шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря.

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"Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас, не виключена активність ударних БПЛА", – повідомила вона.

Як правило, є попадання під час такої напруженої роботи. Тим більше що РФ використовувала хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, і одночасної атаки засобами з різними характеристиками і носіями, зазначила глава Об'єднаного координаційного прес-центру ОК Сил оборони півдня України.

"Такі атаки будуть повторюватися, абсолютно очевидно. Ймовірно, через мінливість погоди буде витримана певна пауза, але наступні дні будуть досить тривожними", – не виключила вона.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше на Хмельниччині гриміли вибухи. У ніч на 27 липня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет і ударних безпілотників. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Нагадаємо, Олег Жданов спрогнозував цілі нового масованого удару ворога. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував ймовірність масованих ракетних атак РФ по Україні після удару по Кримському мосту.

Нагадаємо, нещодавно РФ вночі атакувала Київ дронами. Російські окупанти атакували Київ дронами"Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі безпілотники вдалося збити.

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