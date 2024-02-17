"Неповага до звання": британський полковник розкритикував відставку Залужного

Полковник Великої Британії у відставці Глен Грант жорстко прокоментував відставку військового командування ЗСУ та генерала Валерія Залужного. Він зауважив, що будь-які ротації у військовому керівництві мають відбуватись з повагою до генералів.
"Неприйнятним є те, що деякі генерали дізналися про своє звільнення зі ЗМІ. Відповідальність верховного головнокомандувача, чи то нового головкома, як у випадку з Сирським, полягає в тому, щоб особисто, з повагою, повідомляти людям про їхнє звільнення. Неповага до звання і всієї системи є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна. Утім будь-яку неправильну поведінку можна виправити, зокрема через принесені вибачення тим, кого це торкнулося", - зазначив він в ефірі "Еспресо".
Однак Глен Грант додав, що заміна Валерія Залужного та його команди належить до компетенції президента Володимира Зеленського і є стандартною практикою в кожній армії.
Нагадаємо, що генерал Сергій Наєв дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Про звільнення із посади командувача Обʼєднаних сил ЗСУ, яку обіймав з 2020 року, зі ЗМІ, зізнався генерал у своїх соцмережах та був здивований.
У президента Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного. Рішення президента щодо зняття Валерія Залужного з посади Головнокомандувача обумовлене потребою перегляду тактики дій.
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