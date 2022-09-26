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Україна отримала півсотні бронетранспортерів M113 від Литви

26 вересня 2022, 16:45

Глава Міноборони запевнив, що Литва буде і в майбутньому надавати Україні військову допомогу.

Бронетранспортер
Бронетранспортер / Міноборони Литви

Україна отримала від Литви півсотні одиниць бронетранспортерів M113. Як заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, Вільнюс продовжить підтримувати українських військових.

"Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", - заявив міністр, передає Delfi.

Глава Міноборони запевнив, що Литва буде і в майбутньому надавати Україні військову допомогу. За його словами, всі поставки техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює з союзниками НАТО.

"Наша армія - це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників. В результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як будемо компенсувати, при чому з союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко", - пояснив Анушаускас.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

Канцлера Олафа Шольца звинуватили у затягуванні війни в Україні і недостатньої військової допомоги. Це призводить до численних жертв в Україні. Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не допомагає Україні в повному обсязі, тому неможливо зараз зупинити війну.

Згодом країна відмовилася передавати Україні бойові танки. Там зазначили, що не хочуть, щоб Німеччину втягували у війну і провокувати Путіна на вторгнення в інші держави.

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