"Україна хоче переламати ситуацію": Резніков назвав період головного бою

ЗСУ вже показали, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому, сказав Резніков.

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Олексій Резніков, ВСУ / Колаж Главред, фото 28-а ОМБр, УНІАН

Україна хоче переломити ситуацію в поле бою цього року.

Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, ЗСУ вже показали, що перемога можлива, пише El Mundo.

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на схід від російської загрози.

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"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження або заморожування війни - це втрати життів, людські страждання", - сказав міністр.

Він додав, що Україна хоче переламати ситуацію на полі бою в цьому році. ЗСУ вже показали, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України поки не готова перейти до контрнаступальної операції. Київ потребує більше часу на підготовку та отримання обіцяних Заходом озброєнь. За його словами, ЗСУ, коли будуть готові, підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни з агресором РФ.

Заступник глави Міноборони Володимир Гаврилов говорив, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах російських окупантів. На його думку, вже в поточному або наступному місяці можна буде спостерігати за подіями, які призведуть до краху або військових угруповань РФ, або її економіки.

Глава Уряду України Денис Шмигаль зазначив, що ЗСУ ретельно готуються до контрнаступу. Сили оборони негайно підуть у наступ відразу після того, як відповідне рішення буде прийнято на рівні військового і політичного командування.

Дивіться відео про те, як контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута:

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