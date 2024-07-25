Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

Правоохоронці мають у своєму розпорядженні достатні докази того, що затриманий був безпосереднім виконавцем убивства.

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Ігор Клименко прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон / Колаж: Главред, Фото: РБК-Україна, скріншот

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві колишнього народного депутата України 6-го скликання Ірини Фаріон.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, версії мотиву вбивства Фаріон після затримання підозрюваного залишаються незмінними: російський слід, громадська діяльність та особиста неприязнь.

"Ми розглядаємо ті версії, які озвучували: це і можливий російський слід, і громадська діяльність, і особиста неприязнь. Усі ці версії залишаються. Звичайно, вони можуть бути доповнені ще якоюсь четвертою версією, але це вже покаже слідство", - сказав глава МВС. відео дня

За даними глави МВС, правоохоронці мають у своєму розпорядженні достатні докази того, що затриманий у четвер у Дніпрі 18-річний хлопець був безпосереднім виконавцем убивства. За словами Клименка, фігурант - мешканець м. Дніпро - орендував у Львові щонайменше три квартири і готувався до скоєння злочину.

Наразі затриманий перебуває в поліції. "Важливо дізнатися всі деталі. Поки що слідство схиляється до думки, що стрілок - тільки виконавець", - додав Клименко.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі затриманий у руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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