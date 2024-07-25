Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві колишнього народного депутата України 6-го скликання Ірини Фаріон.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, версії мотиву вбивства Фаріон після затримання підозрюваного залишаються незмінними: російський слід, громадська діяльність та особиста неприязнь.
"Ми розглядаємо ті версії, які озвучували: це і можливий російський слід, і громадська діяльність, і особиста неприязнь. Усі ці версії залишаються. Звичайно, вони можуть бути доповнені ще якоюсь четвертою версією, але це вже покаже слідство", - сказав глава МВС.відео дня
За даними глави МВС, правоохоронці мають у своєму розпорядженні достатні докази того, що затриманий у четвер у Дніпрі 18-річний хлопець був безпосереднім виконавцем убивства. За словами Клименка, фігурант - мешканець м. Дніпро - орендував у Львові щонайменше три квартири і готувався до скоєння злочину.
Наразі затриманий перебуває в поліції. "Важливо дізнатися всі деталі. Поки що слідство схиляється до думки, що стрілок - тільки виконавець", - додав Клименко.
Хто такий Ігор Клименко?
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
Убивство Фаріон - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі затриманий у руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.
Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.
Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.
Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.
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