УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вистояти всіма силами": Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФ

Аліна Дембіцька
24 квітня 2023, 00:16 оновлено 24 квітня, 00:16
39
Французький президент заявив, що його країна зробить все можливе, аби Україна одержала перемогу над Росією.
'Вистояти всіма силами': Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФ
Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФ / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його уряд має дві головні мети на найближчі кілька років: запровадженням пенсійної реформи, а також підтримка України у війні з країною-агресоркою Росією.

Як пише Le parisien, французький президент заявив, що на громадян його країни чекають нелегкі часи, але вони потрібні для процвітання держави. Макрон підкреслив, що не слід заперечувати реальність, з якою сьогодні стикаються французи.

"Наше завдання – допомогти Україні вистояти всіма силами, не дати Росії перемогти, не допустити розширення цього конфлікту. Ми зробимо все, щоб ця війна не розширилася", - зазначив президент Франції.

відео дня

Він також наголосив на необхідності проведення скандальної пенсійної реформи для економічної стабільності Франції, проте виконання цієї реформи призведе до зростання цін на продукти харчування як мінімум до кінця літа.

"План Макрона" щодо завершення війни Росії проти України

Глава КНР Сі Цзіньпін за підсумками візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю завив, що Пекін запропонував Парижу виступити з ініціативою "мирного політичного плану" завершення війни Росії проти України. Цзіньпін сказав, що Китай підтримає пропозицію Франції.

Американське агентство Bloomberg 18 квітня повідомило, що Макрон звернеться до Китаю з проханням підтримати план щодо перемовин України і Росії. Як стверджують журналісти, "план Макрона" передбачає початок діалогу вже влітку. Документ повинен містити довгострокові гарантії безпеки для української держави.

Також журналісти відзначили, що запуск перемовин залежить, в тому числі, і від результатів контрнаступу ЗСУ навесні. Успіх "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких перемовин".

Представник МЗС Китаю Ван Веньбін сказав, що Пекін підтримує ініціативи Макрона, спрямовані на завершення війни РФ проти України шляхом перемовин. За його словами, позиція КНР щодо України "завжди була чіткою і зрозумілою".

Вас може зацікавити:

війна в Україні Еммануель Макрон війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Це невидима для загалу робота": Зеленський анонсував важливі міжнародні події для України

"Це невидима для загалу робота": Зеленський анонсував важливі міжнародні події для України

23:07 Україна
Буде масштабна перевірка: українці можуть втратити свої пенсії - хто під загрозою

Буде масштабна перевірка: українці можуть втратити свої пенсії - хто під загрозою

23:06 Гроші
Перестріляли один одного: на Луганщині "вагнерівці" та військові РФ не змогли знайти винних

Перестріляли один одного: на Луганщині "вагнерівці" та військові РФ не змогли знайти винних

22:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:28

Перемога у Криму або крок до заморожування війни: Піонтковський зробив прогноз про контрнаступ ЗСУ

00:16

"Вистояти всіма силами": Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФВідео

23 квітня, неділя
23:30

Головоломка, з якою впораються лише зголоднілі: треба знайти дивний хот-дог за 12 секунд

23:07

"Це невидима для загалу робота": Зеленський анонсував важливі міжнародні події для УкраїниВідео

23:06

Буде масштабна перевірка: українці можуть втратити свої пенсії - хто під загрозоюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:18

Перестріляли один одного: на Луганщині "вагнерівці" та військові РФ не змогли знайти виннихВідео

22:08

"Будемо знищувати всіх": Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полоненихВідео

21:26

Силою відбирали українські прапори: на концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандалВідео

20:54

"Це не жарт!": "голубка миру" Ані Лорак задонатила на ЗСУ кругленьку суму

Реклама
20:43

Арестович озвучив три сценарії, за яких війна з РФ остаточно буде завершенаВідео

20:14

"Нема сенсу продавати дешево овочі": експерт розповів коли буде спад цін на продуктиВідео

20:03

Позбулася останнього: Пугачова продала свій підмосковний замок за божевільні грошіВідео

19:20

9 травня в Росії стало неофіційно днем наступу і перемоги ЗСУПогляд

19:01

Удари по окупантах у Севастополі, Саках і Джанкої: генерал із США про звільнення Криму

18:56

"Ігри закінчились": Гуменюк анонсувала сезон "бавовни" та сирен у КримуВідео

18:49

Раміна Есхакзай розкритикувала Євгена Клопотенка та відмовила йому в інтерв'ю

18:45

"Ми закінчимо ліквідацію України": у Держдумі прямо назвали головну мету РФВідео

18:08

Євген Кошовий висловився на адресу Влада Ями, який втік до СШАВідео

18:02

Захід примушуватиме Україну поступитися РФ після контрнаступу ЗСУ - The GuardianВідео

17:41

Поразка РФ і відновлення кордонів України: Кулеба назвав умову завершення війни

Реклама
17:35

Навіщо в сало додають цукор: про хитрий фокус знають лише одиниці

17:21

"Путін - наш правитель, а ракети посилає Бог": прихожани Почаївської Лаври здивували заявоюВідео

17:04

Воював з першого дня повномасштабної війни: під Бахмутом загинув молодший лейтенант із ВінниціВідео

16:40

"Я пожертвував 100 млн, а ти?": Маск і Кінг поцапалися через Україну

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщині накинулась на меморіал на честь вбитих окупантами дітейВідео

15:32

Скандал із заявою посла КНР про Крим: Франція вимагає пояснень від ПекінаВідео

15:26

Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони Естонії назвали точні терміни

15:19

Чому не можна забирати їжу з кладовища: перелік продуктів, які не можна нести на могилуВідео

14:58

Маша Єфросиніна поділилася планами на президентство України

14:53

Скандал у Румунії: одіозна депутатка крикнула "Слава Москві!" з трибуни парламентуВідео

14:30

Не минуло й півроку: Костянтин Войтенко показав нову дівчину

13:58

У Зеленського відповіли послу КНР, який зганьбився скандальною заявою щодо України

13:55

Росія відкладе нову мобілізацію - розвідка БританіїВідео

13:23

Відомий український ведучий здійснив камінг-аут

13:17

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

13:00

Як випрати важку ковдру у пральній машині: 10 головних правил, які повинні знати всі

12:57

Гороскоп на завтра 24 квітня 2023: Скорпіонам - нервовий зрив, Дівам - розслабленістьВідео

12:25

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

12:23

Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт ВолкерВідео

11:35

В Україні жорстко відповіли міністру оборони Італії, який запропонував переговори з РФ

Реклама
11:27

У боях з російськими окупантами загинув український воїн із Закарпаття Андрій Піда

10:58

Виробник спецформи для ЗСУ із Сумщини заявив про протиправне блокування роботи податківцямиВідео

10:23

"Треба набратися терпіння": у ЗСУ зробили заяву щодо "висадки військ" на лівобережжі ХерсонщиниВідео

10:18

Дивовижна головоломка для особливих: потрібно знайти зайву цифру за 6 секундВідео

10:13

Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: влада показала наслідки

09:55

Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Потрібно в 10 разів більше допомоги": у МЗС назвали умову закінчення війни в Україні до кінця 2023 року

08:59

Пригожин і Міноборони РФ намагаються переконати Путіна піти в оборону в Україні - ISWВідео

08:32

Син Пєскова підтвердив, що нібито був найманцем "Вагнера" і отримав медаль за "бойовий подвиг"

08:20

Росія запустить до 9 травня 300 ракет?Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти