'Вистояти всіма силами': Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФ

Французький президент заявив, що його країна зробить все можливе, аби Україна одержала перемогу над Росією.

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Макрон визначив основну мету підтримки України у війні з РФ / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його уряд має дві головні мети на найближчі кілька років: запровадженням пенсійної реформи, а також підтримка України у війні з країною-агресоркою Росією.

Як пише Le parisien, французький президент заявив, що на громадян його країни чекають нелегкі часи, але вони потрібні для процвітання держави. Макрон підкреслив, що не слід заперечувати реальність, з якою сьогодні стикаються французи.

"Наше завдання – допомогти Україні вистояти всіма силами, не дати Росії перемогти, не допустити розширення цього конфлікту. Ми зробимо все, щоб ця війна не розширилася", - зазначив президент Франції.

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Він також наголосив на необхідності проведення скандальної пенсійної реформи для економічної стабільності Франції, проте виконання цієї реформи призведе до зростання цін на продукти харчування як мінімум до кінця літа.

"План Макрона" щодо завершення війни Росії проти України

Глава КНР Сі Цзіньпін за підсумками візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю завив, що Пекін запропонував Парижу виступити з ініціативою "мирного політичного плану" завершення війни Росії проти України. Цзіньпін сказав, що Китай підтримає пропозицію Франції.

Американське агентство Bloomberg 18 квітня повідомило, що Макрон звернеться до Китаю з проханням підтримати план щодо перемовин України і Росії. Як стверджують журналісти, "план Макрона" передбачає початок діалогу вже влітку. Документ повинен містити довгострокові гарантії безпеки для української держави.

Також журналісти відзначили, що запуск перемовин залежить, в тому числі, і від результатів контрнаступу ЗСУ навесні. Успіх "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких перемовин".

Представник МЗС Китаю Ван Веньбін сказав, що Пекін підтримує ініціативи Макрона, спрямовані на завершення війни РФ проти України шляхом перемовин. За його словами, позиція КНР щодо України "завжди була чіткою і зрозумілою".

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