"Україна не має часу чекати": Зеленський розповів про нову мішень Росії

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський назвав головну мішень Росії в розв'язаній війні. За його словами, це весь "європейський проект".

"Підтримувати прагнення України до миру - це стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якомога більше, щоб якомога швидше відновити мир. Мир і безпека", - сказав Зеленський.

За словами президента, потрібно якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити крах, який вдарить по всіх. Глава держави додав, що агресія Росії не мала на меті обмежитися тільки Україною.

"Весь "європейський проект" - ось мішень для РФ", - підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що чекати більше часу немає.

"В України немає часу чекати. Свобода не може більше чекати. Коли тиранія почала агресію проти всього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, всього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент, щоб шукати мир, припинити безглузде насильство", - говорить Зеленський.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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