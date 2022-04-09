"Спати дуже важко": Зеленський про двох різних президентів на одному фото, яке вразило весь світ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє фото, яке розлетілося по всьому світу.

Фото журналісти зробили під час візиту президента в Київську область, де окупанти по-звірячому знущалися і вбивали українців.

Під час інтерв'ю глави української держави виданню Bild журналісти попросили прокоментувати фото, де на одному президент зображений до війни в Україні, а на другому в Бучі на 41-й день війни.

Зеленський дуже емоційно відповів на запитання.

"Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні. Але я не впевнений... я повернуся до цієї людини (як до війни, - ред.)", – відповів президент.

В інтерв'ю також президента запитали, що він бачить, коли закриває очі вночі.

"Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли в останній раз нормально спав", - сказав Зеленський.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі у четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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