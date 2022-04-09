"Спати дуже важко": Зеленський про двох різних президентів на одному фото, яке вразило весь світ

Зеленський дуже емоційно відповів на питання про себе.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє фото, яке розлетілося по всьому світу.
Фото журналісти зробили під час візиту президента в Київську область, де окупанти по-звірячому знущалися і вбивали українців.
Під час інтерв'ю глави української держави виданню Bild журналісти попросили прокоментувати фото, де на одному президент зображений до війни в Україні, а на другому в Бучі на 41-й день війни.
Зеленський дуже емоційно відповів на запитання.
"Це дві різні людини. Це йде на користь нашій країні. Але я не впевнений... я повернуся до цієї людини (як до війни, - ред.)", – відповів президент.
В інтерв'ю також президента запитали, що він бачить, коли закриває очі вночі.
"Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли в останній раз нормально спав", - сказав Зеленський.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі у четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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