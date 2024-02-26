У Кузьмінова в Іспанії був "план захисту": в ОП прокоментували загибель пілота РФ

Михайло Подоляк закликав Мадрид провести розслідування обставин загибелі Максима Кузьмінова в Іспанії.

https://glavred.net/ukraine/u-kuzminova-v-ispanii-byl-plan-zashchity-v-op-prokommentiroval-gibel-pilota-rf-10545041.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував загибель Максима Кузьмінова / Колаж: Главред, Фото: Фейсбук М.Подоляка, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обставини загибелі в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України разом з російським військовим вертольотом.

За його словами, російський пілот в Іспанії користувався "планом захисту", а його дотримання гарантувало йому безпеку. Про це представник ОП повідомив у коментарі виданню El Mundo.

Разом з тим він закликав Мадрид провести розслідування обставин загибелі Кузьмінова в Іспанії.

відео дня

"Наша військова розвідка повинна була б прокоментувати це краще, але я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, змінювати своє життя, щоб залишитися в живих, і незважаючи на це з ним відбувається це (вбивство — ред.), Іспанія повинна провести розслідування того, що сталося з ним", — заявив український чиновник.

Разом з тим він закликав слідчі органи Іспанії з'ясувати, хто був замовником вбивства і скільки за це отримав. Подоляк додав, що у справі про вбивство Кузьмінова може бути слід Росії і нагадав про те, що в Іспанії є "російська мафія".

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Раніше повідомлялося, що Кузьмінову пропонували залишитися в Україні. Як повідомлялося, він був убитий 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль.

Раніше стали відомі подробиці про вертоліт Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.