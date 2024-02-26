У Кузьмінова в Іспанії був "план захисту": в ОП прокоментували загибель пілота РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував обставини загибелі в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України разом з російським військовим вертольотом.
За його словами, російський пілот в Іспанії користувався "планом захисту", а його дотримання гарантувало йому безпеку. Про це представник ОП повідомив у коментарі виданню El Mundo.
Разом з тим він закликав Мадрид провести розслідування обставин загибелі Кузьмінова в Іспанії.
"Наша військова розвідка повинна була б прокоментувати це краще, але я можу сказати дві речі: якщо пілот, який користується планом захисту, змушений уникати контактів, змінювати своє життя, щоб залишитися в живих, і незважаючи на це з ним відбувається це (вбивство — ред.), Іспанія повинна провести розслідування того, що сталося з ним", — заявив український чиновник.
Разом з тим він закликав слідчі органи Іспанії з'ясувати, хто був замовником вбивства і скільки за це отримав. Подоляк додав, що у справі про вбивство Кузьмінова може бути слід Росії і нагадав про те, що в Іспанії є "російська мафія".
Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Раніше повідомлялося, що Кузьмінову пропонували залишитися в Україні. Як повідомлялося, він був убитий 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса. Чоловіка знайшли з 12 отворами від куль.
Раніше стали відомі подробиці про вертоліт Мі-8 РФ перелетів в Україну разом з екіпажем. Родичів російських пілотів, які опинилися в Україні, в РФ ніяк не інформують про їхню долю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.
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