Тільки найвужче коло людей: Зеленський провів термінову Ставку в спеціальному форматі

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації і планування майбутніх кроків.

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Зеленський провів Ставку / Колаж Главред, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський провів 9 серпня чергове засідання Ставки.

Як заявив в Telegram-каналі президент України, засідання відрізнялося від інших спеціальним форматом, в якому брало участь найвужче коло посадових осіб.

"Сьогоднішня Ставка - в спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу", - розповів він. відео дня

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ всім необхідним, аналіз дій ворога.

У ставці взяли участь - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський та начальник ГУР Кирило Буданов.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніше першої, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви - просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на кількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватися на кількох напрямках фронту.

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