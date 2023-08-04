Зеленський провів напружену тригодинну Ставку: обговорили ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він акцентував на тому, що засідання було напруженим та тривало три години. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
На Ставці обговорили багато питань, які потребували особливої уваги.
"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - зазначив президент.
Також на засіданні обговорили "зерновий коридор".
"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - додав він.
Україна працює над нарощенням військово-промислового комплексу. Влада намагається спростити процедури для оборонних підприємств, щоб не затягувалось виробництво зброї.
До того ж президент порадував заявою про чудові результати при застосуванні високоточної зброї.
"Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - зазначив Зеленський.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.
2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.
ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.
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