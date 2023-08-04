Зеленський провів напружену тригодинну Ставку: обговорили ситуацію на фронті

Зеленський заявив про чудові результати застосування високоточної зброї.

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Володимир Зеленський провів напружену Ставку / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він акцентував на тому, що засідання було напруженим та тривало три години. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

На Ставці обговорили багато питань, які потребували особливої уваги.

"Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - зазначив президент.

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Також на засіданні обговорили "зерновий коридор".

"Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - додав він.

Україна працює над нарощенням військово-промислового комплексу. Влада намагається спростити процедури для оборонних підприємств, щоб не затягувалось виробництво зброї.

До того ж президент порадував заявою про чудові результати при застосуванні високоточної зброї.

"Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - зазначив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

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