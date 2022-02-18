"Сприяє деградації суспільства": в Україні вимагають заборонити TikTok

В Україні вимагають заборонити TikTok / УНІАН

В Україні запропонували заборонити платформу Tik Tok в Україні нібито через поширення дезінформації, яка погано впливає на дітей і суспільство в цілому.

"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють побачену інформацію в соціальних платформах і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей і іноді створює непотрібну паніку. Та й загалом платформа сприяє деградації суспільства", - сказано у тексті петиції на сайті президента України.

Зазначимо, що звернення за три дні набрало вже майже 500 голосів. Якщо за 2 місяці збере 25 тисяч голосів, то її буде зобов'язаний розглянути президент України.

Раніше ми розповідали, що в Запорізькій області школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні.

читайте такожТОП-3 речі, які краще не купувати в ІнтернетіДівчина поскаржилася в поліцію на батька, який накричав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа в Тіктоку. Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.

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Також повідомлялося, що учень п'ятого класу школи у В'єтнамі помер після вибуху телефону. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Дитину врятувати не вдалося.

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