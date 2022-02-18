"Сприяє деградації суспільства": в Україні вимагають заборонити TikTok

Автор петиції пояснив свою пропозицію.
В Україні запропонували заборонити платформу Tik Tok в Україні нібито через поширення дезінформації, яка погано впливає на дітей і суспільство в цілому.
"Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють побачену інформацію в соціальних платформах і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей і іноді створює непотрібну паніку. Та й загалом платформа сприяє деградації суспільства", - сказано у тексті петиції на сайті президента України.
Зазначимо, що звернення за три дні набрало вже майже 500 голосів. Якщо за 2 місяці збере 25 тисяч голосів, то її буде зобов'язаний розглянути президент України.
Раніше ми розповідали, що в Запорізькій області школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні.
читайте такожТОП-3 речі, які краще не купувати в ІнтернетіДівчина поскаржилася в поліцію на батька, який накричав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа в Тіктоку. Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.
Також повідомлялося, що учень п'ятого класу школи у В'єтнамі помер після вибуху телефону. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Дитину врятувати не вдалося.
Читайте також:
- Школяр вирішив продати свою молодшу сестру і виставив оголошення в Інтернеті
- Ціни на інтернет в Україні рекордно злетять
- Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося