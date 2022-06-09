Спалили дев'ять російських танків: офіцер ЗСУ розповів про нерівний переможний бій під Ізюмом

Сергій Пономаренко отримав за цей бій звання "Герой України" / скріншот з відео

Бійці ЗСУ під час битви з російськими агресорами в селі Топольське біля Ізюму (Харківщина) знищили відразу дев'ять танків ворога - попри те, що сили були явно нерівні. Як пише портал "Громадське", командир українців у цьому бою Сергій Пономаренко отримав звання "Герой України".

"Коли ми почали бій, то відразу зрозуміли, що сили противника там набагато більше, ніж наших. Ми завдали йому по-максимуму вогневої поразки. Потім відкотилися заради дозарядки боєкомплекту. Але відразу ворог почав активно використовувати артилерію різних калібрів і не дозволив більше вийти на вогневі позиції", – говорить офіцер.

Незабаром виявився підбитий танк командира взводу Ярощука. Тоді ЗСУ вирішили ще раз атакувати однією бойовою машиною - для того, щоб не наражати інших на небезпеку. І ще раз завдати вогневої поразки разом з придушенням вогневих точок російських окупантів. Під час такого виїзду українці підчепили підбитий танк і евакуювали з поля бою.

"Я не веду рахунок особистим заслугам, вважаю тільки заслуги роти. Так от, в тому бою моя рота знищила дев'ять танків. Це ті, щодо яких візуально підтверджено, що згоріли. Але були ще ті, які були завалені спорудами, які били з приміщень, з ангарів. Були й ті, в які потрапляли, але вони не горіли і, можливо, з часом були евакуйовані противником. Точне число не можу назвати. Оскільки дрони наші не були в повітрі - і візуальної або відеофіксації не відбувалося", - підсумував Пономаренко.

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Нагадаємо, раніше українські бійці, імовірно, під Ізюмом в Харківській області, завдали нищівний удар по танку армії Росії. Ворожа одиниця бойової техніки була знищена пострілом з протитанкового ракетного комплексу Стугна українського виробництва.

До того українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3 "Акація". Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту.

Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів.

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