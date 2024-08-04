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Чи знімуть санкції проти Росії після обміну: експертка оцінила ризики

Яна Ставська
4 серпня 2024, 17:09
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Курносова підкреслила, що такий крок США був би сприйнятий багатьма учасниками процесу дуже гостро.
Чи знімуть санкції проти Росії після обміну: експертка оцінила ризики
Чи чекати зняття санкцій після обміну? / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Обмін між США і РФ був сприйнятий вкрай гостро багатьма учасниками процесу. Тому, як вважає політичний аналітик, головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова, Захід навряд чи піде ще й на зняття санкцій.

В інтерв'ю Главреду Курносова сказала, що зняття санкцій не надто ймовірне.

У цьому контексті експертка нагадала, що для Німеччини цей обмін був дуже важким, оскільки Берлін був змушений віддати засудженого російського кілера Красикова.

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Через обмін російських лібералів незадоволені чеченці. На тлі загального обурення зняття санкцій було б сприйнято ще болючіше.

"Деякі коментатори кажуть, що це чергова ознака російської імперської ментальності, коли думають тільки про себе і не думають про когось іншого. Тому я не думаю, що до цього додається ще й зняття санкцій, адже це було б уже занадто. Заручників у путінського режиму повно, там можуть брати нових і нових. В обмін на заручників випускають злочинців, які визнані такими справедливим судом, і це дуже важке рішення і абсолютно нерівноважне", - висловилася Курносова.

Хто така Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Обмін ув'язненими між США і РФ - головне

Як писав Главред, 1 серпня між РФ і США відбувся великий обмін у в'язненими. У списках були 24 людини, серед яких - російський убивця Вадим Красиков і заарештований російською владою так званий опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Водночас у рамках домовленості до США повернулися ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан і російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Росія ж отримала вісім осіб, більшість - підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

В Україні з тривогою сприйняли новини про обмін заручниками між Росією і західними країнами через острах можливості таємних переговорів без участі України, писала газета The Wall Street Journal.

На думку головної редакторки порталу After Еmpire Ольги Курносової, у глави Кремля на це було кілька причин - зокрема, бажання Путіна показати здатність до переговорів . Зараз багато хто на міжнародному рівні обговорює можливість переговорів між Росією та Україною, додала вона.

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війна в Україні Ольга Курносова війна Росії та України Обмін ув'язненими
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