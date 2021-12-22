"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірок

Нардеп Микола Галушко зчинив скандал через зупинку його авто / УНИАН

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили водія його автомобіля.

Відео скандальних розбірок з правоохоронцями поліцейські надали виданню "Українська правда". Зазначається, що сам інцидент стався ще рік тому – о четвертій годині ранку 18 грудня 2020 року.

Водій порушив правила дорожнього руху, перетнувши подвійну смугу. Самого депутата на той момент не було в авто, та коли машину зупинили патрульні – приїхав "на розбірки".

Нардеп довго, в грубій формі і з використанням нецензурних слів пояснював поліцейським, що ті нібито не мали права спиняти його авто й оглядати транспортний засіб.

Як чути з відео, поліцейські на такі закиди зауважили, що по самому авто не видно, кому воно належить, і що народні депутати не мають дипломатичного імунітету.

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Згідно з декларацією Галушка, авто Toyota Land Cruiser, навколо якого і розгорівся скандал, перебуває у власності матері депутата.

Що кажуть про інцидент у "Слузі народу"

У політичній партії "Слуга народу" заявили, що засуджують дії народного депутата Миколи Галушка і вважають таку поведінку неприйнятною. Про це написала речниця партії Юлія Палійчук у Telegram.

У той же час в партії стверджують, що, за словами Галушка, цим відео його шантажував колишній керівник МВС - він погрожував оприлюднити його, якщо нардеп не підтримуватиме у парламенті його ініціативи.

"За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент", - написала Палійчук.

Також вона додала, що поведінку депутата розгляне етичний комітет партії, який визначить міру покарання за інцидент.

Скандал через зупинку авто Гогілашвілі на блокпосту

Раніше набув розголосу скандал через зупинку автомобіля глави Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Посадовець посварився з правоохоронцями, які зупинили його авто на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область.

Заступник міністра тоді влаштував справжні розбірки – обурився, що підлеглі його не впізнали, обматюкав їх і почав погрожувати.

У результаті Кабмін звільнив скандального заступника голови МВС. Перед цим з вимогою про звільнення Гогілашвілі виступив президент Володимир Зеленський.

Сам Гогілашвілі заявив, що він визнає свою провину і вважає інцидент прикладом того, як не треба себе поводити. Він стверджує, що визнає свою провину в скандалах з поліцейськими і відчуває почуття сорому.

Пізніше стало відомо, що скандальний ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі живе в одному будинку з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

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