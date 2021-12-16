Головний розвідник України Буданов живе під одним дахом зі скандальним Гогілашвілі: подробиці

Олександр Гогілашвілі / Instagram

Скандальний ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі живе в одному будинку з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

Йдеться про заміський приватний будинок у селі Хотин під Києвом. Журналісти Слідство.Інфо стверджують, що Гогілашвілі з дружиною Марією Левченко ділять житло з головним розвідником України.

Протягом декількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як з території маєтку в селі Хотин під Києвом, де проживає ексзаступник міністра Гогілашвілі і його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття.

Зрештою журналісти зафіксували той же кортеж і з тими ж номерами прикриття на в'їзді в Головне управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Завдяки аналізу соцмереж та інформації з інших джерел, журналісти встановили особу пасажира чорного Volvo. Ним виявився керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Реклама

Про те, що сім'я Гогілашвілі підтримує тісне спілкування з Будановим, свідчать і соціальні зв'язки дружини Олександра Гогілашвілі.

Зокрема, Марія Левченко та її сестра дружать у соцмережах з дружиною Буданова Маріанною. А сам Олександр Гогілашвілі в серпні цього року опублікував на своїй Instagram-сторінці загальне фото з Будановим. Ймовірно, чоловіки ходили разом у туристичний похід.

Що говорить сам Буданов

Як заявив Кирило Буданов, він дійсно проживає в будинку зі скандальним екс-замглавою МВС Олександром Гогілашвілі.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки в моїй квартирі робиться ремонт. Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. Він мені запропонував на певний період пожити у нього", - сказав Буданов в коментарі Bihus.info.

Глава ГУР також зазначив, що знає Гогілашвілі близько 2,5 років. За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі - Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського.

Розслідувач Денис Бігус стверджує, що будинком володіє Діана Стрєлковська – дружина В'ячеслава Стрєлковського, якого "ЗМІ називають організатором конвертцентрів".

Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.

"Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, в чому його звинувачували. Але цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки", - додав Буданов.

Як Гогілашвілі потрапив у скандал

11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на одному з блокпостів у Донецькій області. Гогілашвілі накинувся зі звинуваченнями на правоохоронців, які зупинили машину чиновника, щоб перевірити документи. Глава МВС Денис Монастирський підкреслив, що відсторонить свого заступника з посади і вже ініціював внутрішнє розслідування.

У неділю, 12 грудня, з'ясувалося, що Гогілашвілі поскандалив з київськими патрульними, які зупинили його авто для перевірки документів. Це сталося 24 листопада 2021 року в Києві.

Як стало відомо, кадри записала нагрудна відеокамера, прикріплена до форми патрульного.

На кадрах видно, що незапланована зупинка авто розлютила заступника міністра внутрішніх справ. Він почав ображати правоохоронців і питати, чому вони не впізнали начальство.

При цьому Олександр Гогілашвілі нецензурно висловлювався.

"Ти що, тупий? Що з тобою, тебе що, припудрило?", - почав кричати на патрульного високопоставленого чиновника.

Зазначимо, що на відео самі патрульні поводяться спокійно і виконують всі дії по протоколу. На грубу поведінку заступника міністра вони намагаються не реагувати.

13 грудня Кабмін звільнив заступника глави МВС України Олександра Гогілашвілі. Зазначимо, що в неділю, 12 грудня, з вимогою звільнити Гогілашвілі із займаної посади виступив сам президент України Володимир Зеленський. Причиною стало відео, на якому заступник міністра внутрішніх справ скандалив з силовиками на Донецькому блокпосту.

Читайте також: