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Заступник голови МВС влаштував "розбірки" з поліцейськими на блокпосту - Монастирський обіцяє розібратися

11 грудня 2021, 13:33

На період розслідування глава МВС ініціюватиме відсторонення Гогилашвілі.

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Олександр Гогилашвілі поскандалив з поліцейськими на блокпості / скріншот з відео

Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Глава МВС вже ініціював перевірку інциденту.

Попередньо відомо, що все сталося на в'їзді в Донецьку область. Авто Гогилашвілі зупинили і попросили показати документи, але заступник міністра МВС влаштував перепалку з поліцейськими.

На опублікованому в Мережі відео чутно, як Гогілашвілі намагаються пояснити, чому вони зупинили машину і вимагали документи. Згодом чути відповідь ймовірно самого Гогилашвілі, якого "образило" те, що підлеглі його не впізнали

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Кадри з камери спостереження / скріншот з відео

"Єдиний заступник міністра, з таким ї****ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра. Три роки. І сумно, що ти не знаєш... Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", – заявив Гогілашвілі на відео.

Реакція головы МВС

Денис Монастирський прокоментував інцидент, який трапився з його заступником Олександром Гогилашвілі. Міністр заявив, що його відсторонять від посади на час дисциплінарного провадження.

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"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогилашвілі мною ініційовано перед Прем'єр-міністром України і Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого повинні бути встановлені всі обставини і зроблені висновки", - написав голова МВС на своїй сторінці в Facebook.

читайте такожУ Раді назвали умову появи блокпостів в Україні через COVID-19Також міністр зазначив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України.

"Я особисто вивчу всі деталі події і прийму відповідні управлінські рішення", - підсумував Монастирський.

Що відомо про Олександра Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року — відразу на посаду заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

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Автор: Сергій Кущ
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МВД Денис Монастирський Олександр Гогілашвілі
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