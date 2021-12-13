Матюкав поліцейських, які його "не впізнавали": заступника міністра МВС Гогілашвілі звільнили

Гогілашвілі звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ 13 грудня / МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвіли написав заяву про відставку. Чиновник, який став фігурантом скандалів з поліцейськими, заявив, що він визнає свою провину і вважає інцидент прикладом того, як не треба себе поводити. Відставку Гогілашвілі підтвердив Кабінет міністрів України.

На його сторінці в соціальній мережі Facebook у понеділок, 13 грудня, з'явилося відповідне повідомлення, в якому йдеться про те, що заступник міністра МВС написав заяву про звільнення.

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу. Дякую співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та всім тим, з ким працював в цей час в Міністерстві", - зазначив Гогілашвілі.

Крім того, він стверджує, що визнає свою провину в скандалах з поліцейськими і відчуває почуття сорому. При цьому йому не соромно за виконану в Міністерстві роботу.читайте такожЗаступник міністра Гогілашвілі прокоментував свою "надмірну емоційність" на блокпості

"Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність і нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більше 2 років", - підкреслив Гогилашвілі.

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Раніше ЗМІ з посиланням на джерело в Кабміні повідомили про те, що уряд ухвалив рішення про відставку заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після скандальних розборок з поліцейськими на блокпосту в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі. З таким проханням до уряду звернувся і президент Володимир Зеленський.

Звільнення Гогілашвілі офіційно підтверджено Кабміном і вже опубліковано на урядовому порталі.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", - зазначено в документі.

Скандали за участю Олександра Гогілашвілі

У Мережі 11 грудня опублікували відео скандальної ситуації, яка сталася на блокпості у Краматорську. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з поліцейськими через те, що його автомобіль зупинили і попросили показати документи.

Силовики намагалися пояснити Гогілашвілі, чому вони зупинили транспортний засіб і просили пред'явити документи. Чиновник у відповідь обурився тим, що його не впізнали, і запитав, чи бачили його на фото. Розмова супроводжувалася жорсткою риторикою і нецензурною лексикою з боку Гогілашвілі.

Пізніше було опубліковано інше відео інциденту за участю Олександра Гогілашвили. Як стверджують журналісти, ситуація сталася 24 листопада у Києві. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль заступника міністра з метою перевірки документів, а чиновник почав їх ображати через те, що вони "не впізнали начальство".