Зеленський вимагає негайно звільнити скандального заступника голови МВС Гогилашвілі

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогилашвілі.

Володимир Зеленський вимагає його звільнення.

За словами президента, на інцидент за участю Гогилашвілі може бути тільки одна реакція.

"Прошу міністра внутрішніх справ і Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника голови МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - заявив президент в Telegram.

Зеленський вважає, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини.

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"Незалежно від займаної посади, соціального статусу або будь-яких інших обставин", - додав президент.

Скандал з Гогилашвілі

Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогилашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Все сталося на в'їзді в Донецьку область. Авто Гогилашвілі зупинили і попросили показати документи, але заступник міністра МВС влаштував перепалку з поліцейськими.

На опублікованих у Мережі відео чутно, як Гогилашвілі намагаються пояснити, чому вони зупинили машину і вимагали документи. Згодом чути відповідь ймовірно самого Гогилашвілі, якого "образило" те, що підлеглі його не впізнали

"Єдиний заступник міністра, з таким е****ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра. Три роки. І сумно, що ти не знаєш... Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", – заявив Гогилашвілі на відео.

Реакція глави МВС

Денис Монастирський прокоментував інцидент, який трапився з його заступником Олександром Гогилашвілі.

Міністр заявив, що його відсторонять від посади на час дисциплінарного провадження.

Що відомо про Олександра Гогилашвили

Олександр Гогилашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаду заступника Арсена Авакова, який очолював відомство тоді.

У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками і реабілітацію наркозалежних.

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