"Занадто сміливі": Пригожин видав маячню про те, чому ПВК "Вагнера" заборонили вербувати зеків

Путінський поплічник Євген Пригожин стверджував, що в ПВК "Вагнера" до зеків нібито ставляться як до повноправних бійців, а не як до витратного матеріалу.

Чому ПВК "Вагнера" заборонили вербувати зеків: Пригожин видав маячні думки/ ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Путінський поплічник і ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив похвалитися, коли пояснював, чому його відсторонили від вербування зеків у в'язницях країни-агресора. Депутат Законодавчих зборів Свердловської області В'ячеслав Вегнер опублікував текст відповідного листа Пригожина.

Пригожин без тіні збентеження пише, що його відсторонили нібито в першу чергу через те, що "вагнерівці" воюють краще, ніж регулярна армія окупантів.

Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту. Логіка: "Занадто сміливі і шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах", − невтомно хвалився Пригожин.

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Далі, путінський поплічник стверджував, що в ПВК "Вагнера" до зеків нібито ставляться як до повноправних бійців, а не гарматного м'яса. Ну і, в сухому залишку, Пригожин вважає, що російські генерали хочуть самим вербувати зеків для війни в Україні і пожинати всі лаври.

Проблеми у Євгена Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

До того колишній керівник військової розвідки України генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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