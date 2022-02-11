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Наступна зустріч радників нормандської четвірки запланована на березень - DPA

11 лютого 2022, 06:40
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Представники Німеччини та Франції заявили, що переговори, які тривали 10 лютого майже 9 годин, були "складними".

Єрмак, Козак
Андрій Єрмак та Дмитро Козак / колаж УНІАН

У Берліні 10 лютого відбулися другі за останній місяць переговори політичних радників нормандської четвірки. Представники Німеччини та Франції заявили, що переговори були "складними". Ще одна зустріч призначена на березень.

В ході переговорів були чітко "вироблені різні позиції й можливі рішення", пише DPA.

Представники Німеччини та Франції заявили, що всі учасники зобов'язалися дотримуватися Мінських угод і "енергійно працювати над їхньою повною реалізацією".

Тим часом Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Як заявив під час брифінгу заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ.

"З урахуванням результатів переговорів у ТКГ. Ми домовилися про те, що щойно пройдуть перші засідання ТКГ, подивимося, як Україна буде виконувати "джентльменську" угоду про те, що політичні умови почнуть обговорювати в ТКГ, тоді будемо вирішувати, коли нам збиратися", - заявив Козак.

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Переговори в нормандському форматі

Переговори політичних радників лідерів нормандського формату 10 лютого в Берліні тривали майже 9 годин.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. При цьому він додав, що сторони підтвердили готовність продовжити переговори.

"Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося ще раз і будемо продовжувати ці переговори. Всі налаштовані на те, щоби домогтися результату", - заявив Єрмак.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що Україна готова проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Туреччині.

26 січня в Парижі відбулися переговори щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Тоді сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".

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