Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками

По місцю скупчення російських окупантів працювало високоточне озброєння.

https://glavred.net/ukraine/udar-vsu-po-poligonu-instruktorov-fpv-rossiyan-poyavilsya-snimok-s-posledstviyami-10536821.html Посилання скопійоване

Десятки окупантів ліквідовані / Колаж Главреда. Фото: DVIDSHUB Flickr, Денис Казанський, Міноборони РФ

У мережу просочився знімок наслідків удару ЗСУ по полігону під Іловайськом, де працювали російські інструктори дронів-камікадзе.

І хоча про удар раніше звітували тільки російські провоєнні блогери, тоді як офіційна влада РФ про ураження замовчує, зі знімка можна зробити висновок, що атака здійснювалася високоточною зброєю.

Фотографію місця прильоту опублікував у своїх соцмережах український журналіст Денис Казанський. Він зауважує, що "ракети влучили точно у невелику ціль на голому полі".

відео дня

"Ось це і є високоточна зброя, а не ваші ракети, що летять у житлові будинки", - звернувся він до росіян.

У кадрі видно палаючу в полі невелику зведену росіянами будівлю. Поруч у той момент уже перебували очевидці події.

Удар по місцю скупчення інструкторів БПЛА

Про удар російські "воєнкори" звітували 25 січня.

Повідомлялося, що внаслідок обстрілу, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню HIMARS, на військовому полігоні поблизу селища Покровка є загиблі та поранені російські солдати. Відомо, що загиблі окупанти були операторами БПЛА.

Попередньо стверджувалося, що внаслідок прильоту задвохсотилися понад 20 окупантів. Точна кількість ліквідованих і трьохсотих операторів/інструкторів БПЛА на той момент не була відома.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.