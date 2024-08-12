Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі – DeepState

Російська окупаційна армія продовжує просуватися в Донецькій області.

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ЗСУ дають відсіч ворогу на сході / Колаж: Главред, Фото: Оперативне командування "Захід", deepstatemap.live

Окупаційна армія країни-агресора РФ просунулася на східному напрямку в районі трьох населених пунктів.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState. При цьому також публікуються нові карти зони бойових дій.

Уточнюється, що російська окупаційна армія продовжує просуватися в Донецькій області.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Підкреслюється, що зафіксовано певні успіхи загарбників РФ біля трьох населених пунктів на сході.

"Ворог просунувся біля Пантелеймонівки, у Північному, Нью-Йорку та його околицях", - додали в DeepState.

/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося повернути частину втрачених позицій біля Часового Яру на Донеччині. Водночас російські окупаційні війська заявляють про успіх, однак підтверджень цьому поки що немає. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що в липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області. Російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке перебуває на лінії фронту з 2014 року.

Як повідомлялося раніше, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти Росії перекидають резерви з окупованих районів Запорізької області в район Торецька та Часового Яру Донецької області.

/ Главред

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