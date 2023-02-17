Росія стягнула до кордону з Сумською областю 10 тисяч військових - The Times

Росіяни гравієм засипали дорогу, що веде до кордону. Саме завдяки цьому там може рухатися бронетехніка.

Війська РФ, ЗСУ / скріншот, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Біля Сумської області Росія на своїй території сконцентрували велике угруповання військ.

Як пише The Times з посиланням на слова старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова, йдеться про десять тисяч російських солдатів.

Зазначається, що захисники, які працюють на сторожі Сумської області, повідомили про російське угруповання.

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"По той бік кордону з Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була", — передає The Times слова Гулакова.

Побудували польовий госпіталь і засипали дорогу гравієм

За його словами, ворог побудував у своєму розташуванні польовий госпіталь. Гулаков зазначає: це показник того, що окупанти планують наступальні дії. Наприклад, рік тому так і сталося. А базування військ біля кордону з Україною "для навчань" було блефом.

Також росіяни гравієм засипали дорогу, що веде до кордону. Саме завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року бруд заважав окупантам оперативно просуватися.

Що кажуть в Україні

У Сумська ОВА заявили, що інформація The Times про те, що РФ на кордонах із Сумською областю зібрала угруповання в 10 тисяч військових не відповідає дійсності.

У повідомленні ОВА йдеться, що інформація є фейком.

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще тижнів за два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їх максимум.

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

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