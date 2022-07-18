Росія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - Жданов

Росія використовує крилаті ракети , які складно збити / Міноборони РФ, Главред

Росія застосовує "розумні" ракети для нанесення ударів по Україні. Саме крилаті ракети дуже складно перехопити українській ППО. Про це заявив Олег Жданов.

Складність боротьби з крилатими ракетами полягає в тому, що вони можуть змінювати свою траєкторію.

"Крилата ракета - найскладніша ціль. Вона може змінювати свою траєкторію в будь-який момент. Вона відлітає, огинаючи рельєф місцевості. Тобто, якщо є перешкода, то воно піднімається. Є низовина - вона опускається. Тому дуже складно цю ракету збити", - сказав Олег Жданов.

Він також додав, що не завжди українська авіація встигає піднятися в повітря, щоб збити ракету, або не встигає налаштуватися ППО, щоб перехопити ракету перш, ніж вона долетить до своєї мети.

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Росія вдарила крилатими ракетами по Вінниці

Нагадаємо, окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

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