За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, G20 нічого не цікавить, крім України.

Сергій Лавров / скріншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Росія не починала війну в Україні.

За словами Лаврова, президент-диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну, "яку почала Україна".

"Війна в Україні вплинула на енергетичні інтереси Росії, а конфлікт (війна РФ проти України - ред.) ми намагаємося зупинити, який розв'язали проти нас за допомогою українського народу", - сказав Лавров.

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Після цих слів Лаврову грубо відповіли. Із залу почався свист і обурення на адресу міністра закордонних справ РФ.

Крім того, Лавров залишився незадоволений G20. Він заявив, що G20 був сформований у 1999 році на рівні міністрів фінансів та директорів центральних банків.

"А потім, в 2008 році вона стала "самітом G20". Всім було наплювати на все, крім фінансів і макроекономічної політики, для чого і створювалася G20", - сказав Лавров.

Але на нинішньому саміті, поскаржився російський міністр, Захід робить не те, що зазвичай, і вважає це правильним. За словами Лаврова, G20 нічого не цікавить, крім України.

"Коли Росія після багатьох років попереджень почала захищатися, ніщо, крім України, не цікавить G20. Це ганьба", - підкреслив він.

Саміт Великої двадцятки

Український лідер Володимир Зеленський, виступаючи в дистанційному режимі на саміті Великої двадцятки кілька разів назвав її не G20, а G19 - натякаючи, що країну-агресора, Росію, варто остаточно вигнати з такої організації.

Також Зеленський на саміті G20 назвав умови припинення війни в Україні.

16 листопада лідери Великої двадцятки погодили спільну декларацію, в якій "рішуче засудили" агресію Росії проти України. У документі наголошується, що до засудження війни приєднуються "більшість членів".

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