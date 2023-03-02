Блінкен поставив умову Лаврову через Україну: деталі переговорів

За словами американського чиновника, він закликав Росію терміново припинити війну проти України і почати мирні переговори.

Блінкен, Лавров / president.gov.ua, сайт Кремля

2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен провів перші з початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну переговори з главою МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим.

Під час прес-конференції глава Держдепу повідомив, що однією з тем обговорень стала війна РФ проти України.

За словами американського чиновника, він закликав Росію припинити війну проти України і почати мирні переговори. Також Блінкен підтвердив підтримку України з боку США.

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"Кожен член" великої двадцятки "і практично кожна країна в цілому продовжують нести витрати, пов'язані з агресивною війною Росії", - сказав Блінкен, передає CNN.

При цьому він додав, що закликав Лаврова скасувати безвідповідальне рішення про призупинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Взаємне дотримання договору відповідає інтересам обох наших країн. Це також те, що люди в усьому світі очікують від нас як від ядерних держав", - сказав глава Держдепу.

Блінкен заявив, що запевнив Лаврова в готовності США взаємодіяти з Росією з питань контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що відбувається в світі і у відносинах між країнами".

Зустріч Лаврова і Блінкена

2 березня несподівано стало відомо, що Ентоні Блінкен в кулуарах саміту G20 в Нью-Делі провів перші переговори з Сергієм Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

РФ призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

21 лютого, виступаючи перед Федеральними Зборами РФ, диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

При цьому Путін підкреслив, що мова йде саме про припинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

Президент США Джо Байден переконаний, що "директор РФ" зробив "велику помилку". Байден побоюється, що Путін захоче розширити площу бойових дій і почати війну проти інших країн Європи. Під загрозою можуть опинитися Болгарія, Чехія, Угорщина, Латвія, Естонія, Литва, Польща, Румунія і Словаччина.

Американський лідер вважає, що "путінські апетити" різко можуть зрости в разі ймовірного "успіху" в Україні.

Військовий експерт Сергій Згурець зазначає, що Путін оголошенням саме про призупинення дії договору, а не про вихід з нього, хоче домогтися подальших торгів з країнами Заходу. Зокрема, РФ таким чином може спробувати вимагати ослаблення санкцій.

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