"Заманити росіян і розбомбити": Мережу розчулив план "цукеркової спецоперації" маленької Українки

Українська дівчинка розповіла, як вигнати окупантів РФ / Скріншот

У Мережі опублікували відео, на якому маленька дівчинка запропонувала свій нехитрий спосіб, як позбутися від російських окупантів.

На відео, опублікованому Користувачем Little_girl7777_, маленька українка розмірковує про те, як вигнати загарбників з української землі.

Вона впевнена в тому, що рашисти не відмовляться від дармовщинки. Тому пропонує розсипати цукерки прямо до Росії. Малятко пояснила, що окупанти не зможуть встояти від спокуси "піти цукерки збирати і жерти".

Військова хитрість ЗСУ повинна полягати в тому, що в цей час по загарбникам в цей час може бути завдано потужного удару, весело каже дівчинка: "Ми їх як порозбомблюємо!".

А після успішної "цукеркової спецоперації" двері в Росію потрібно буде обов'язково заклеїти скотчем, додала маленька українка.

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