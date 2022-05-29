Військові РФ хочуть поїхати з України: у кінці травня спливає термін на проведення "спецоперації"

Контрактники РФ хочуть вже в червні поїхати з України / Reuters

Російські контрактники вже не можуть дочекатися кінця травня, аби втекти з війни в Україні. Один такий рашист розповів у телефонній розмові про те, як їх агітує командування та чим погрожує. Перехоплену розмову опублікувала СБУ.

Зі слів російського солдата відомо, що саме у кінці травня закінчується визначений законодавством 90-денний термін на проведення "спецоперації". Таким чином, законно повернутися в РФ зможуть ті, кого відправили на війну у лютому.

"Сказали, заміни не буде жодної. Ніхто нас міняти не хоче, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, певно, зараз досиджу, три місяці як стукне, на..., треба вибиратися... Буду шукати щось на гражданці", - сказав російський солдат.

Він додав, що командування намагається хоч якось втримати солдат на війні та вдається до погроз і маніпуляцій.

"Приїздять, агітують там, якими тільки способами: "Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особовій справі, але це ще жодного не зупинило", - додав окупант.

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Нагадаємо, російські офіцери почали відкрито говорити особовому складу про те, що Кремль не планує проводити ротації особового складу та відпускати когось з війни в Україні. Вони готують військових до того, що воювати доведеться до кінця. Тобто шансів на порятунок у них майже не має.

Як повідомляли у Генштабі, українські військові майстерно ліквідували щонайменше 30 150 окупантів.

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