РФ тимчасово призупинила відправку нових підрозділів в Україну: в чому причина

Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну / колаж УНІАН, Reuters

Росіяни тимчасово призупинили відправку нових підрозділів на фронт через масову відмову добровольців брати участь у війні проти України, йдеться в повідомленні Генштабу.

"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій й недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах", - розповіли в Генштабі.

За даними відомства, на ситуацію вплинула також правдива інформація про кількість загиблих російських військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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У Генштабі зазначають, що кількість "відмовників" зросла й через ставлення до поранених. У госпіталях РФ навмисно спрощують діагнози і характер травм, щоб повернути військових на фронт якомога швидше.

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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