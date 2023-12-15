РФ влаштовує по 80 штурмів: генерал ЗСУ назвав "найгарячіші" точки фронту

Українські воїни тримають оборону, втрати ворога за добу в зоні дії ОСУВ Таврія склали 414 осіб.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада , 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Окупанти не зменшують кількість бойових зіткнень в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, заявив командувач ОСУВ бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його даними, три дні поспіль загарбники РФ влаштовують близько 80 штурмових дій щодоби. Про це командувач ОСУВ Таврія написав у своєму Telegram.

"Переважна більшість - у Донецькій області. Штурмові групи в основному до 20 осіб. Діють, в тому числі, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулося збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби", - написав він.

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Бригадний генерал ЗСУ уточнив, що в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень і здійснили 631 артобстріл.

Водночас українські воїни стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу склали 414 осіб, зазначив він.

Тарнавський додав, що знищено 23 одиниці військової техніки РФ, зокрема:

1 танк;

10 ББМ;

2 артсистеми;

3 ПТРК;

1 БпЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спецтехніки;

2 склади боєприпасів;

20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити три великих міста в Україні до 2026-го року. У розвідці Німеччини написали, що країна-агресор готується до захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула резерви і пішла на захоплення ключового вузла на сході. Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

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