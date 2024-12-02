РФ вдарила авіаційними ракетами по Криворіжжю: є поранені та руйнування

Російські війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини, є постраждалі.

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РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

РФ вдарила ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 і Су-57

Двоє чоловіків постраждали

Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" збили три керовані авіаційні ракети, які атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

"О 17.30 і 19.30 2 грудня 2024 року російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 і Су-57", - ідеться в повідомленні в Telegram пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

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"Усі три ракети були збиті протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - зазначено в повідомленні.

/ t.me/ComAFUA

Подробиці повітряного удару РФ

Увечері 2 грудня російські війська ракетою атакували Криворізький район Дніпропетровщини. Двоє чоловіків постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку на Криворізький район, яка сталася ввечері, постраждали двоє людей. 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному медичну допомогу надали на місці", - написав він у Telegram.

Також було зруйновано два дачні будинки. Ще один - пошкоджено. Понівечений мікроавтобус. Рятувальники продовжують обстежувати територію.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Кривому Рогу: 15 поранених. Унаслідок російської атаки частково зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ракета РФ вбила в Кривому Розі маму та її трьох маленьких дітей. Жертвами російського ракетного удару стали 30-річна Олена Кулик, 10-річний Кирило, Демид, якому було 2,8 року, і двомісячна Уляна.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області, прицільно влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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