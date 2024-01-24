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РФ накопичує сили та чекає потрібної погоди: майор розповів про плани окупантів

Анна Ярославська
24 січня 2024, 01:34
Поки що масштабних наступальних дій армії РФ не спостерігається. Тривають локальні бої по всій лінії фронту.
Олексій Гетьман, ВСУ
ЗСУ щодня знищують ту кількість окупантів, яку РФ мобілізує / Колаж: Главред, фото: скріншот, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував недавню статтю німецького видання Bild, в якій йшлося про те, що в лютому 2024 року Росія проведе мобілізацію, до червня відкине українські війська назад, а вже в другій половині року проведе гібридну атаку на східний фланг НАТО.

"Я не хочу ображати Bild, але все-таки це "жовта преса". Вони часто публікують матеріали провокаційного характеру, щоб привернути увагу людей. Не можна сказати, що журналісти цього видання пишуть неправду, проте вони часом зосереджуються на якомусь акценті й роздмухують його так, нібито це головна складова певної інформації", - сказав Гетьман в інтерв'ю Главреду.

За його словами, дійсно була інформація про те, що росіяни намагатимуться взимку здійснити масштабні наступальні дії.

"Їхні зимові плани стали відомі ще влітку минулого року. Зима настала, але поки масштабних наступальних дій не спостерігається. Йдуть локальні бої по всій лінії фронту: в районі Куп'янська, Авдіївки та на інших ділянках. Втім, це не можна назвати потужним наступальним ударом", - вважає він.

Майор запасу ЗСУ додав, що окупанти здатні посилити свої наступальні дії.

"Вони підтягують резерви, доукомплектовують і формують підрозділи, які зазнали втрат. Причому поповнюються резерви не тими, кого нещодавно мобілізували, а досвідченими військовими, яким давали перепочити. За різними оцінками, росіяни щомісяця мобілізують 20-40 тисяч осіб, тобто приблизно тисячу осіб на день. Майже таку ж кількість російських окупантів ми щодня знищуємо", - розповів він.

Гетьман вважає, що країна-агресор чекає оптимальних погодних умов.

"Приблизно в другій-третій декаді січня - першій декаді лютого, коли настає найхолодніша пора року, ґрунт може промерзнути до 30 сантиметрів. Це дозволить рухатися на важкій техніці - танках і броньованих машинах. Росіяни накопичують сили, що свідчить про їхні наміри вчинити певні дії. Подивимося", - додав він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Стаття Bild про напад Росії на НАТО

Німеччина готується до відбиття гібридної атаки на східний фланг НАТО, написали журналісти Bild з посиланням на секретний документ Міноборони ФРН. Згідно зі сценарієм, Росія атакує країни Балтії, а велика війна між Москвою та Альянсом буде в травні-червні 2025 року.

У Росії вибухнули образами у відповідь на матеріал Bild - речник МЗС РФ Захарова назвала цю інформацію "гороскопом". Також вона припустила, що матеріал готували в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

В Альянсі зробили заяву про статтю Bild - у колективному блоці безпеки заходу сказали, що сценарій є навчальним. У таких випадках завжди використовують придуманий варіант. Однак подібні навчання перевіряють військові можливості країн в тій чи іншій сферах.

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