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РФ б'є "специфічними ракетами": українцям назвали цілі ворожих ударів

Олексій Тесля
7 жовтня 2023, 09:50 оновлено 7 жовтня, 10:52
Ворог бачить здатність українських захисників відбивати атаки дронів-камікадзе, пояснила Наталія Гуменюк.
Ракета, ракетний удар, Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк прокоментувала ракетний удар РФ / Міноборони РФ, скрін

Речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці ракетного удару російських окупантів по Одесі.

За її словами, в ході атаки по Одеському регіону ворог застосував "специфічні ракети". Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

Представник Сил оборони півдня України пояснила, що ворог використовував надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс", випущені з тимчасово окупованого Криму.

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"Очевидним був пріоритет - це влучання в об'єкти припортової інфраструктури - зруйновано зерносховище, рекреаційна інфраструктура", - додала вона. За її словами, також пошкоджено вибуховою хвилею багатоквартирні житлові будинки.

За словами представника Сил оборони півдня України, ворог бачить здатність українських захисників відбивати атаки дронів-камікадзе, тому використовує балістичні, а також надзвукові ракети для ударів по Україні.

Вона пояснила, що після зриву РФ зернової угоди окупанти намагаються дискредитувати українську портову інфраструктуру, переконати судновласників і світову спільноту в тому, що порти нашої держави є небезпечним місцем, і що Україна нездатна дотримуватися своїх зобов'язань, в тому числі в зерновій ініціативі.

"Попри все це, Україна продовжує працювати в тому напрямку, який для неї максимально ефективний", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 7 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Одеській області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.

Як повідомляють Сили оборони півдня, ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. В результаті удару зафіксовано попадання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в зерносховище припортової інфраструктури.

Раніше російські окупанти завдали ракетний удар по Одеській області. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети потрапили в рекреаційну зону Одеської області.

Увечері 21 вересня атакували Одеську область надзвуковими ракетами. Росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс". Ворог вдарив по одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.

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новини Одеси війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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