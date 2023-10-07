Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і порт

Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

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Наслідки ракетного удару по Одеській області / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes/

У ніч на суботу, 7 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Одеської області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.

Як повідомляють Сили оборони Півдня, ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

В результаті удару зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та у зерносховище припортової інфраструктури.

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Уламки ракет і вибухова хвиля спровокували пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив ракетний удар по Одеській області .

"Цілилися окупанти в цивільну й припортову інфраструктуру", - повідомив він.

Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна.

Як повідомляв Главред, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській областіі. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.

Увечері 21 вересня атакували Одеську область надзвуковими ракетами. Росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс". Ворог вдарив по одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.

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