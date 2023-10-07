Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і порт

У ніч на суботу, 7 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Одеської області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.
Як повідомляють Сили оборони Півдня, ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
В результаті удару зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та у зерносховище припортової інфраструктури.
Уламки ракет і вибухова хвиля спровокували пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив ракетний удар по Одеській області .
"Цілилися окупанти в цивільну й припортову інфраструктуру", - повідомив він.
Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна.
Як повідомляв Главред, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській областіі. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.
Увечері 21 вересня атакували Одеську область надзвуковими ракетами. Росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс". Ворог вдарив по одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.
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