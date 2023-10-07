УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і порт

Анна Ярославська
7 жовтня 2023, 07:44 оновлено 7 жовтня, 08:00
Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Наслідки ракетного удару по Одеській області
Наслідки ракетного удару по Одеській області / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes/

У ніч на суботу, 7 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Одеської області з використанням надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс.

Як повідомляють Сили оборони Півдня, ракети були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.

В результаті удару зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та у зерносховище припортової інфраструктури.

відео дня

Уламки ракет і вибухова хвиля спровокували пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив ракетний удар по Одеській області .

"Цілилися окупанти в цивільну й припортову інфраструктуру", - повідомив він.

Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна.

  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетний удар по Одесі 7 жовтня
    Ракетний удар по Одесі 7 жовтня Фото: t.me/SJTF_Odes

Як повідомляв Главред, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській областіі. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.

Увечері 21 вересня атакували Одеську область надзвуковими ракетами. Росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс". Ворог вдарив по одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Одеська область новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн - Reuters

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн - Reuters

08:20 Світ
Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і порт

Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і порт

07:44 Україна
"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

23:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:22

Путін відкрито заявив про тривалу війну

08:20

США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на $200 млн - Reuters

08:17

Від такої закуски неможливо набрати вагу: рецепт дивовижного рулету з тунцем та крем-сиром

07:44

Вночі РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання в пансіонат і портФото

06:55

Лише одиниці знайдуть цифру 5 серед 3 за 10 секунд: надзвичайна загадка для найуважніших

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:35

Чому не можна плутати слова "любити" і "кохати": Авраменко пояснив різницюВідео

06:10

Путін погрожує Україні відразу за кількома напрямкамиПогляд

05:00

Для чого миють підлоги з содою: спосіб, який відмиє їх до блиску

03:30

"У РФ будуть проблеми": експерт назвав сценарій повного знищення Кримського мосту

Реклама
02:50

Новий виклик для Сил оборони: у ЗСУ повідомили про вплив холоду на бойові дії

02:20

Що буде з курсом гривні до кінця 2024 року: названо три можливі сценарії

01:35

Експерт пояснив, чи загрожує країнам Європи прихід до влади проросійських сил

00:33

"Coca-Cola купує українських дітей на органи": в РФ видали нереальну маячню

00:20

Як смачно засолити сало, щоб було м'яке: ви будете здивовані смаком

00:11

У критичному стані: українського музиканта поранили на війні

06 жовтня, п'ятниця
23:27

Померла мати скандального дуету Anna Maria, яка отримала медаль "за повернення Криму" Росії

23:13

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'юФото

22:52

"Жирні" фото: Дженніфер Лопес з чоловіком "підловили" на парковці за "забороненим"

22:14

"Поки не одумаються": у Криму "грізно покарали" США і висунули їм "ультиматум"Відео

21:58

У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових похованьФото

Реклама
21:12

Енергосистема України ослаблена, відновити стійкість не вдалося - Reuters

20:59

Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

20:58

Росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам

20:01

"Дружній вогонь": російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

19:58

Пригожин і ПВК Вагнер готували у Молдові переворот: Санду розповіла деталі

19:30

Вдарить +3 і увірветься лютий вітер: синоптики оголосили штормове попередження

19:10

Російські пропагандисти починають істерично відповідати за удар по ХарковуПогляд

18:59

В ЄС розкрили, чи готова енергосистема України "пережити" зиму - Reuters

18:58

Одні воюють, інші - вночі п'ють: в Україні хочуть карати за нічні вечірки

18:45

"Це може вас убити": експерт повідомила про небезпечні лайфхаки з опаленням

18:26

Кабачки по-корейськи на зиму: шалено смачний рецепт Євгена Клопотенка

18:22

У Кремлі цинічно відреагували на жорстокий удар РФ по цивільних у селі Гроза

18:20

Гороскоп на жовтень-2023 для всіх від Влада Росса: на які знаки обрушиться удачаЕксклюзив

18:10

Допомагали депутатам уникнути мобілізації: ДБР викрило зухвалу схемуФото

18:06

Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла: у МВС розкрили плани

17:58

Міс Москва попалася на контрабанді в аеропорту

17:27

Що не можна надягати 8 жовтня, щоб не було біди: прикмети і заборони дня

17:23

Війська РФ охопив страх прориву ЗСУ: Британія дізналася про дії ворога біля Токмака

17:17

Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США, щоб "подружитись" - WP

17:14

"Поводиться абсолютно правильно": Лукашенко несподівано "прогнувся" перед Зеленським

Реклама
16:55

Буде дуже непросто: три знаки зодіаку в жовтні очікують труднощі

16:53

Забороняє навіть дивитися на фотографії: колишня Ілона Маска подає на нього до суду через опіку над дітьми

16:48

В який день не можна позичати гроші: можна залишитись бідним

16:45

У ТЦК розповіли, що не можна робити військкомам під час вручення повісток

16:40

Допомога від США буде: ЗМІ повідомили про "план Б" для України

16:29

Вдарять заморозки і випаде перший сніг: погода в Україні на вихідні

16:18

Чим небезпечний лавровий лист: дивовижні відомості про копійчану приправуВідео

16:12

Зрадниця Байрак змінила ім'я і прізвище, щоб знімати кіно в терористичній Росії

15:58

РФ готує нові масовані удари: українців попередили, чим битиме ворог

15:53

Яке сьогодні свято 7 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти