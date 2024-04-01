Рішення ухвалено: генерал-розвідник про несподіваний сценарій передачі Taurus Україні

Олаф Шольц поки що займає вкрай обережну позицію, підкреслив Микола Маломуж.

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/ Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНІАН

У ФРН ухвалено стратегічне рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Там ішлося про передачу стратегічних ракетних озброєнь. Таке формулювання, найімовірніше, стосується саме Taurus, тому що іншого озброєння такого типу у Німеччині немає", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що канцлер Олаф Шольц поки що утримується від цього рішення і займає вкрай обережну позицію, бо боїться прямої конфронтації Німеччини та Росії.

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"Шольц хоче, щоб спочатку ракети і літаки передали американці, щоб посилили свій внесок Франція, Велика Британія і низка країн ЄС, а вже тоді він буде готовий передати Taurus. Позиція Шольца така: якщо перетинати "червону лінію", то всі разом, адже тоді Росії доведеться воювати з усіма членами НАТО, а це нереально", - вважає він.

Співрозмовник говорить про те, що ще один важливий фактор, який чинить тиск на Шольца - це успіхи ЗСУ на фронті.

"Думаю, що Taurus з'являться у нас пізніше, на другому етапі, коли, по-перше, у Шольца не буде особливого вибору - надавати їх чи ні, а, по-друге, не буде сумнівів і страху, тому що Путіну буде не до "червоних ліній", а йому потрібно буде рятувати себе", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Передача ракет Taurus Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партнери Олафа Шольца в урядовій коаліції тиснуть на канцлера Німеччини, щоб він відмовився від протидії передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Німецька опозиція вимагає роз'яснень щодо того, як саме канцлер Олаф Шольц дійшов висновку, що передача ракет Taurus Україні може затягнути Німеччину у війну з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею свого британського колеги Девіда Кемерона про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійну зброю.

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