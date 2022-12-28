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Ракетних ударів по енергосистемі України можна уникнути: експерт назвав вихід

28 грудня 2022, 19:18
Це могло статися ще влітку або на початку ранньої осені, вважає Михайло Гончар.
Відключення світла, Гончар
Відключення світла, Гончар / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Західні партнери України могли б убезпечити енергосистема ще до початку ударів росіян.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що наші партнери поки не готові передавати Україні зброю, яка діставала б до Уралу.

"Враховуючи ті заяви, які звучали під час візиту президента України до Вашингтона, то західні партнери готові передавати нам системи ППО, але поки не готові нам надати зброю, яка не те, що не дістає до Уралу, але і навіть комплекси, які б'ють на нещасних 300 кілометрів. І навіть якщо буде покінчено з недалекоглядним підходом про те, щоб не допускати ескалації, не провокувати Росію, то ми вже зазнали великих втрат (і продовжуємо їх нести), а для доставки систем і навчання персоналу в разі прийнятого рішення теж потрібен час", - зазначив експерт.

За його словами, це – ті питання, які повинні бути вирішені ще влітку або на початку ранньої осені.

"Якби це сталося, і ЗСУ рознесли б в російському пограниччі кілька серйозних підстанцій, то і в Москві б гарненько подумали, перш ніж бити по нашій енергосистемі", - підсумував експерт.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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Автор: Сергій Кущ
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