"Намагалися йти колоною техніки": ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі, росіяни відступилиь

На Кремінському напрямку російська армія відступила для поповнення своїх підрозділів після значних втрат.

ЗСУ, війна, українські військові / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти в останні кілька днів активно вели атаки в напрямку Кремінної, однак відійшли, зазнавши суттєвих втрат.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зараз ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.

"Кілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою і в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії та авіації", - розповів він.

Гайдай також зазначив, що на Кремінському напрямку російська армія відступила для поповнення своїх підрозділів після значних втрат.

"Вони відійшли, адже їм потрібно було поповнити свої підрозділи, оскільки були досить розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після хорошої відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - заявив глава Луганської ОВА.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія в ході свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – Сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів у ході свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік вони не зможуть здійснити прорив.

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