Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

У Кремлі від самого початку заявляли, що мають дві мети, нагадав Марк Фейгін.

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Путін дуже хоче вбити когось із вищого українського керівництва

РФ битиме по критичній інфраструктурі та центрах ухвалення рішень

Загрозу ракетного удару країни-агресора РФ по центру Києва прокоментував відомий російський опозиціонер Марк Фейгін.

Як наголосив він у коментарі 24 Каналу, що такими "цілями" не є урядові будівлі, банки, підприємства в Києві, проте диктатор Володимир Путін дуже хоче вбити когось із вищого українського керівництва.

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"За час повномасштабної війни Росія вже зробила все, що могла. Вони вдарили по найбільших підприємствах, використовували ракети середньої дальності, поступово руйнують критичну інфраструктуру України", - пояснив співрозмовник.

При цьому він нагадав про те, що в Кремлі від самого початку заявляли, що мають дві цілі - критичну інфраструктуру і центри ухвалення рішень, а під цим можна припустити, що йдеться про політичне керівництво України.

"Політична верхівка не погоджується на капітуляцію, продовжує опір. У цій ситуації Путіну потрібно піднімати ставки. А як це зробити, якщо удари по енергетиці вже були? По атомній станції ще не настав час, а по центрах ухвалення рішень йому дуже хотілося б", - не виключає російський опозиціонер.

Очільник Кремля міг би наважитися на подібні удари, хоча зрозуміло, що Президент України точно має посилену охорону. Тому будь-які атаки не будуть успішними, проте Кремль продовжує тактику залякування.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

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