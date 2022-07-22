"Поки їм не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють": Зеленський про переговори з РФ

Володимир Зеленський прокоментував ймовірність переговорів з керівництвом РФ / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився про можливість переговорів з російською владою.

В інтерв'ю для The Wall Street Journal він нагадав про звірства окупантів РФ в Україні і висловив сумнів у тому, що українці підтримають ініціативу переговорів із загарбниками.

"Суспільство вважає, що спочатку повинні бути звільнені всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити в майбутньому. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше загине ... ми б вважали за краще провести деокупацію невійськовим шляхом і врятувати життя людей. Але ми маємо справу з тими, з ким маємо справу. Поки їм (окупантам РФ, - ред.) не наб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють", - говорить президент.

Він нагадав, що українська сторона намагалася знайти дипломатичне вирішення військового конфлікту з Москвою до вторгнення 24 лютого 2022 року, але Путін три роки не відповідав на дзвінки.

"Він прийшов сюди без розмов, вбив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять туди, а потім кажуть: "давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони покриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це", - додав Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

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