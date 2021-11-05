Замість звинувачень - сів у калюжу: Порошенко епічно зганьбився з "наїздом" на "слугу народу"

Петро Порошенко / УНІАН

Колишній президент Петро Порошенко, коментуючи відсторонення нардепа від Слуги народу Галини Третьякової від засідань парламнету на 5 пленарних днів, приписав їй висловлювання "слуги народу" Євгена Брагара про продаж собак для оплати газу.

Порошенко вважає, що Третьякову треба було зняти з посади голови Комітету соцполітики за коментар смерті Антона Полякова. Відповідне відео публікує Telegram-канал Pavlovskynews.

Екс-гарант спробував приписати Третьяковій медіа-зашквари слуг народу.

"Вона і соціальний захист ще після її сентенції з приводу тарифів за газ була зрозуміла без пояснень. Але я думаю, що це питання відповідальності пана Зеленського. Якщо він вважає, що люди такого морального рівня і рівня психічної адекватності повинні представляти його в парламенті в питаннях соцзахисту - це означає, що вони однодумці і у них такі моральні стандарти", - заявив Порошенко.

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Зашквар з Євгеном Брагаром:

Нагадаємо, народний депутат від фракції Слуга народу Євген Брагар, який у прямому телеефірі запропонував пенсіонерці, яка подзвонила продати собаку для оплати комунальних послуг, так і не приїхав на обіцяну зустріч з літньою жінкою.

Присутні в руках тримали плакати з написами: "Продай слугу – купи собаку", "я люблю свою країну, я люблю свою дружину, я люблю свою собаку", "де 4000$ для вчителів".

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