"Позитиву нема": Зеленський сказав, без чого не стабілізується ситуацію на фронті

Президент назвав 4 пункти, від яких залежить стабілізація ситуації на фронті, перехоплення ініціативи та контрнаступ ЗСУ.

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Зеленський сказав, від чого залежить стабілізація ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Офіс президента

Українські військові можуть стабілізувати фронт, перехопити ініціативу та навіть розпочати контрнаступ. Але це не вдасться зробити без допомоги. Під час зустрічі з генсекретарем НАТО президент України Володимир Зеленський назвав 4 пункти, від яких залежить це все.

Один з найважливіших пунктів - фінансова допомога.

"Проголосовані фінанси, як партнерів на двосторонньому рівні, їх позитивні рішення їхніх урядів, так і Сполучених Штатів. Я вважаю, що він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші", - сказав Зеленський. відео дня

Надважливе і вчасне постачання зброї. Президент заявив, що поки не бачить позитиву у цьому питанні. Річ у тім, що українські військові вже отримали деяку зброю, але процес поставок слід пришвидшити. Третє питання стосується того, чи дійде в Україну вся необхідна зброя.

"Я вже не говорю про четвертий пункт, просто зараз не місце, де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда", - додав президент.

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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