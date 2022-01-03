Після розмови з Байденом Зеленський заявив про "особливі відносини" України та США

Зеленський поговорив 2 січня телефоном з Байденом / Фото Reuters

У неділю, 2 січня, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Глава Української держави розповів, що обговорив з главою Білого дому спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, а також реформи і деолігархізацію.

"Перша міжнародна розмова року з президентом США Джо Байденом доводить особливий характер наших відносин (...) Цінуємо непохитну підтримку України", - написав Зеленський у Twitter.

Тим часом глава Офісу президента глава Андрій Єрмак написав у Twitter, що Україна та США використовуватимуть всі можливості для того, щоби запобігти подальшій ескалації на українських кордонах з боку Російської Федерації.

"Зараз найголовніше - запобігти подальшій ескалації, і Україна і США будуть використовувати всі можливості для цього", - написав Єрмак.

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Він також висловив подяку американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

"Частота контактів вищого рівня України і США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння", - підкреслив Єрмак.

Раніше в пресслужбі Білого дому підкреслили, що під час бесіди з Зеленським американський лідер ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Як повідомляв Главред, 30 грудня 2021 року відбулася телефонна розмова глав Росії та США - Володимира Путіна і Джо Байдена. В ході розмови американський президент застеріг главу РФ не йти на подальшу військову агресію проти України.

Напередодні Нового року Байден детальніше розповів журналістам про бесіду. За його словами, під час телефонної розмови з Путіним він дав зрозуміти главі Кремля, що Росія не може "рухатися Україною".

У Кремлі також озвучили свою версію розмови Путіна з Байденом. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, Байден запевнив Путіна, що США не збираються розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння. Сторони домовилися продовжити діалог після Нового року. Контакти підтримуватимуть на рівні адміністрацій.

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