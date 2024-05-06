Допоможе відтіснити РФ: Шмигаль назвав умову перекидання західних військ в Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання ймовірності введення західних військ в Україну.
Якщо настане такий час, Київ буде вдячний такому кроку від партнерів, цитує його CBC.
Прем'єр-міністр каже, що підкріплення з боку західних військовослужбовців допоможе Україні відтіснити ворога.
Коментуючи питання про те, чи вітатиме Україна введення військ із країн НАТО, Шмигаль заявив, що це допоможе відкинути ворога. Утім, сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку.
"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - додав Шмигаль.
Введення західних військ в Україну - головні новини по темі
Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.
Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.
Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.
Денис Шмигаль
Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.
До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.
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