Допоможе відтіснити РФ: Шмигаль назвав умову перекидання західних військ в Україну

Україна вітатиме введення військ із країн НАТО, наголосив Денис Шмигаль.

https://glavred.net/ukraine/pomozhet-ottesnit-rf-shmygal-nazval-uslovie-perebroski-zapadnyh-voysk-v-ukrainu-10562942.html Посилання скопійоване

Денис Шмигаль оцінив імовірність введення західних військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO, скріншот

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував питання ймовірності введення західних військ в Україну.

Якщо настане такий час, Київ буде вдячний такому кроку від партнерів, цитує його CBC.

Прем'єр-міністр каже, що підкріплення з боку західних військовослужбовців допоможе Україні відтіснити ворога.

відео дня

Коментуючи питання про те, чи вітатиме Україна введення військ із країн НАТО, Шмигаль заявив, що це допоможе відкинути ворога. Утім, сьогодні Київ просить у союзників лише військову техніку.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - додав Шмигаль.

Введення західних військ в Україну - головні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред