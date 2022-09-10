Збройні сили України вийшли на околиці Лисичанська, люди бачать військових - Гайдай

Гайдай натякнув на плани ЗСУ зі звільнення Лисичанська / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Сили оборони України підійшли до околиць міста Лисичанськ Луганської області. Подробиці про подальші плани українських військ не розголошуються.

Як повідомляє Суспільне, керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай розповів про те, що українські війська вже знаходяться біля околиць Лисичанська.

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Підкреслюється, що жодних інших подробиць він не надав.

Крім того, чиновник у своєму Telegram-каналі раніше натякнув на швидке звільнення Лисичанська від російської окупації.

"Лисичанськ... чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню...", - зазначив Гайдай.

Згодом він додав, що люди в Лисичанську вже бачать українських військових.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали удару по військовому штабу Росії в окупованому Лисичанську. Загинули близько сотні росіян. Більшість з них керівництво 2-армійського корпусу і близько 20 співробітників російської ФСБ.

Вихід ЗСУ з Лисичанська 3 липня

Командування армії України 3 липня після важких боїв з військами РФ за Лисичанськ прийняли рішення про виведення своїх сил з міста.

Ворог на той момент мав серйозну перевагу у важкому озброєнні та чисельності особового складу.

У Генеральному штабі ЗСУ підкреслили, що українські війська залишили місто для збереження життів особового складу.

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