"Повна нісенітниця": Данілов спростував інформацію західних ЗМІ про план на випадок загибелі Зеленського

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ніяких планів на випадок загибелі президента України Володимира Зеленського немає.

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Данілов категорично спростував інформацію західних ЗМІ про план щодо загибелі Зеленського / колаж Главред, фото УНІАН

Секретар РНБО України Олексій Данілов розкритикував матеріал західного видання Politico, в якому журналісти спробували спрогнозувати ‒ як складатиметься управління нашої у випадку, якщо з президентом Зеленським трапиться трагедія. Таку заяву чиновник зробив в ефірі телемарафону.

"Те, що написано в цій статті, повна нісенітниця, по-перше. По-друге, не потрібно під час війни робити такі інформаційні вкидання. Навіть посади людей, які названі в цій статті, журналісти взагалі не розуміють, про що йде мова. Ніяких планів немає. Є президент країни, Верховний Головнокомандувач ЗСУ, виконуючий свої обов'язки. Навіщо це зробило важливе видання Politico, складно сказати, але ми можемо здогадуватися. У нас є Конституція, закон, і ми знаємо, як слід робити. Але робити так, як чинять деякі представники нашої країни, надаючи абсолютно невалідовану інформацію, це питання", — сказав Данілов.

Замахи на президента Зеленського

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З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі",-заявив Подоляк.

Раніше радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

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